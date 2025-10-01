Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Экс-глава USAID рассказала о влиянии на украинские госорганы, НПО и СМИ

Пауэр: USAID напрямую финансировало украинские СМИ, НПО и госорганы
0
EN
Фото: Global Look Press/Michael Nigro
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Агентство США по международному развитию (USAID) напрямую финансировало украинские СМИ, неправительственные организации (НПО) и государственные органы. Об этом заявила экс-глава агентства Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус).

«Столько независимых СМИ, я имею в виду и не только независимые СМИ, даже украинское национальное телевидение, и так много независимых журналистов, которые разоблачали коррупцию, включая, кстати, по иронии судьбы USAID, возможно, финансировало их подготовку много лет назад», — сказала она.

По словам Паэур, USAID могло финансировать до 50% работы этих организаций. Она отметила, что США с 2022 года ежемесячно отправляли Украине $1,5 млрд наличными, пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не потребовал сокращения финансовых вливаний. Пауэр признала кризис американской поддержки киевского режима.

«Я знаю, что ситуация невообразимо плоха. И непредсказуемость со стороны Вашингтон. <...> Было достаточно сложно сражаться, когда знаешь, что все друзья на твоей стороне. Но бороться и не знать, что будет, какая поддержка поступит, очень сложно», — подчеркнула она.

Пауэр также поделилась подробностями о внутренних дебатах в администрациях бывших американских президентов Барака Обамы и Джо Байдена, когда обсуждались поставки летального оружия Украине и передача разведданных. Как утверждает экс-глава USAID, Байден был сторонником решительных действий в отличие от представителей администрации Обамы.

Затронув тему замороженных российских активов, Пауэр отметила, что США использовали эти средства для предоставления беспроцентных кредитов Украине.

«Одним из последних моих действий в качестве главы было предоставление правительству Украины очень крупного беспроцентного кредита, используя замороженные активы в качестве залога. <..> По целому ряду сложных юридических причин мы не могли просто взять активы и передать их», — отметила Пауэр.

Деньги утекли: USAID тайно финансировало строительство водоканала при талибах
Если проект будет реализован, то это приведет к водному кризису в Узбекистане и Туркменистане

27 августа Вован и Лексус презентовали разговор с Пауэр о вмешательстве USAID во внутренние дела Молдавии. В беседе Пауэр подробно рассказала о беспрецедентном расширении присутствия и финансирования USAID в Молдавии, которое было инициировано с целью «поддержки демократии» и противодействия «российскому влиянию». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные заявления «страшно слушать».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026