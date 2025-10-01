Агентство США по международному развитию (USAID) напрямую финансировало украинские СМИ, неправительственные организации (НПО) и государственные органы. Об этом заявила экс-глава агентства Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус).

«Столько независимых СМИ, я имею в виду и не только независимые СМИ, даже украинское национальное телевидение, и так много независимых журналистов, которые разоблачали коррупцию, включая, кстати, по иронии судьбы USAID, возможно, финансировало их подготовку много лет назад», — сказала она.

По словам Паэур, USAID могло финансировать до 50% работы этих организаций. Она отметила, что США с 2022 года ежемесячно отправляли Украине $1,5 млрд наличными, пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не потребовал сокращения финансовых вливаний. Пауэр признала кризис американской поддержки киевского режима.

«Я знаю, что ситуация невообразимо плоха. И непредсказуемость со стороны Вашингтон. <...> Было достаточно сложно сражаться, когда знаешь, что все друзья на твоей стороне. Но бороться и не знать, что будет, какая поддержка поступит, очень сложно», — подчеркнула она.

Пауэр также поделилась подробностями о внутренних дебатах в администрациях бывших американских президентов Барака Обамы и Джо Байдена, когда обсуждались поставки летального оружия Украине и передача разведданных. Как утверждает экс-глава USAID, Байден был сторонником решительных действий в отличие от представителей администрации Обамы.

Затронув тему замороженных российских активов, Пауэр отметила, что США использовали эти средства для предоставления беспроцентных кредитов Украине.

«Одним из последних моих действий в качестве главы было предоставление правительству Украины очень крупного беспроцентного кредита, используя замороженные активы в качестве залога. <..> По целому ряду сложных юридических причин мы не могли просто взять активы и передать их», — отметила Пауэр.

27 августа Вован и Лексус презентовали разговор с Пауэр о вмешательстве USAID во внутренние дела Молдавии. В беседе Пауэр подробно рассказала о беспрецедентном расширении присутствия и финансирования USAID в Молдавии, которое было инициировано с целью «поддержки демократии» и противодействия «российскому влиянию». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные заявления «страшно слушать».

