Как россияне будут отдыхать в 2026 году. Инфографика

Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2026 год. Согласно ему, россияне будут отдыхать 12 дней в новогодние праздники и шесть дней в мае — три дня в Праздник Весны и Труда и столько же в День Победы. Также три выходных подряд будет в феврале ко Дню защитника Отечества, в марте — по случаю Международного женского дня, и июне — в честь Дня России. Еще один выходной предусмотрен 4 ноября в День народного единства.

Предновогодний день, 31 декабря, согласно производственному календарю, нерабочий. Продлятся новогодние праздники до 11 января включительно. Зимой россияне еще будут отдыхать в феврале — с 21-го по 23-е число. В первый месяц весны выходные продлятся с 7 по 9 марта. В майские праздники отдых можно планировать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. А летом — в период с 12 по 14 июня.

Поскольку несколько праздничных дней, 3 и 4 января, выпадают на субботу и воскресенье, то их перенесли на будние дни — на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.