Северное стояние: зачем НАТО укрепляется в Арктической зоне у российских границ

Альянс формирует бригаду, специализирующуюся на зимних боевых действиях
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger
На севере Европы НАТО готовится к развертыванию новой боевой единицы — бригады усиленного передового присутствия. Это подразделение, ориентированное на ведение боевых действий в суровых арктических условиях. По оценкам экспертов, это существенно усилит северный фланг блока. Размещение этих передовых сил фактически у самого порога России, всего в 130–170 км от Мурманской области и Республики Карелия, вызывает вопросы о потенциальной угрозе стратегически важным российским объектам. Какую опасность создает этот шаг НАТО для северных регионов России и чем ВС РФ могут ответить — в материале «Известий».

Северный фланг альянса

Новую бригаду НАТО создают на территории Финляндии. Она специализируется на ведении боевых действий в арктических условиях в том числе в зимний период. Ее основу составит 19-я арктическая механизированная бригада Вооруженных сил Швеции. В состав также войдут сухопутные подразделения Норвегии и Дании, а Франция и Исландия обеспечат ее персоналом и материально-технической поддержкой.

Танк НАТО
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger

По сведениям финского издания Iltalehti, общая численность новой бригады достигнет 5 тыс. военнослужащих, распределенных по пяти батальонам. Дислоцировать подразделения планируют в финских городах Рованиеми и Соданкюля. Они расположены в непосредственной близости от российских рубежей: примерно в 130 км от Мурманской области и в 170 км от Республики Карелия.

Размещение бригады усиленного передового присутствия на финской территории представляет собой серьезную и прямую угрозу для российских военных объектов на севере, полагает военный эксперт Виктор Литовкин.

Кольский полуостров — ключевой стратегический регион, где сосредоточены основные силы Северного флота, наиболее мощного флота нашей страны. Здесь базируются наши стратегические подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами, многоцелевые атомные и надводные крейсеры, способные нести ядерное оружие. Здесь же находятся такие важные объекты, как Архангельск, Североморск, Северодвинск, где находится завод по производству атомных подводных лодок стратегического назначения, — напомнил он.

Подводная лодка в Северодвинске
Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Эксперт отметил, что граница между Россией и Финляндией протяженностью 1,2 тыс. км долгое время оставалась практически неохраняемой. В этом контексте шаг НАТО значительно дестабилизирует ситуацию.

В случае эскалации и потенциальной агрессии со стороны альянса Россия будет вынуждена полагаться на свои ключевые стратегические и тактические средства, а именно на ядерное оружие. В этом контексте наша страна уже принимает меры, включая создание оперативно-тактических ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М» в Карелии, а также в Ленинградской и Калининградской областях. Эти системы способны нести как обычные, так и тактические ядерные боеголовки, — объяснил Виктор Литовкин.

Из этого эксперт сделал вывод, что в случае агрессивных действий со стороны НАТО ответ будет необратимым. Страны, проявившие агрессию, должны понимать, что они «пожалеют о своих действиях, если успеют, конечно».

НАТО уже развернуло восемь боевых групп: в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии, которые получили статус «батальонов переднего края НАТО».

Бить по течению: НАТО превращает Норвегию в полигон для испытания оружия
К чему готовится альянс в Арктическом регионе и как на это может ответить РФ

Интеграция Финляндии в общую систему НАТО

Финские журналисты отмечают, что шведские сухопутные войска вместе с финскими дивизиями будут защищать восточную границу альянса на территории Финляндии в наиболее стратегически важных районах. Так бригада, получившая название FLF (Forward Land Forces — Передовые сухопутные силы), возьмет на себя оборону конкретного участка границы с Российской Федерацией в Лапландии.

САУ Арчер
Фото: Global Look Press/Johan Nilsson/Keystone Press Agency

Для выполнения боевых задач она будет применять различное натовское вооружение, включая шведские самоходные гаубицы Archer с дальность 50 км. Их уже разместили в финской Лапландии, уточнили в издании Iltalehti.

В случае возникновения конфликта поддержку силам FLF обеспечит авиация. Речь идет об истребителях Eurofighter и F-35, а также о вертолетах Apache. Учения с участием этой воздушной техники уже проводились в регионе в мае нынешнего года.

Для лесисто-болотистой местности Финляндии вооружение, которое получила бригада, вписывается в концепцию засадных и партизанских действий. В своих решениях они сейчас опираются на исторический опыт своей страны, например на советско-финскую войну, считает военный эксперт Вадим Козюлин.

— Не уверен, что концепция сегодня жизнеспособна в условиях мобильной и дроновой войны, когда всё просматривается и скрыться негде, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Но важно понимать, что бригада не действует изолированно. Поддержка с воздуха истребителями Eurofighter и F-35, а также вертолетами Apache — это не просто усиление одной бригады, это интеграция Финляндии в общую систему НАТО. Речь идет о комплексном инструменте, включающем космическую и радиоразведку альянса, обеспечивающем непрерывное целеуказание и возможность нанесения ударов.

Взлет Eurofighter
Фото: Global Look Press/dpa

По мнению эксперта, мир вступает в период постоянной гонки вооружений. Для обеспечения надежной обороны России потребуются не только обычные ударные вооружения, но и активное развитие разведывательных средств, перспективных беспилотников и других технологий. Технологии развиваются буквально ежемесячно. Кто отстает, тот рискует попасть в ловушку в случае конфликта. Поэтому нам предстоит постоянно делать соответствующие выводы, интегрировать опыт СВО и активно развивать оборонную промышленность и собственную стратегию, до тех пор, пока не будет отстроена новая система европейской и международной безопасности.

Ледовый подход: НАТО обостряет угрозы для РФ в Арктике
Чем Москва ответит на риски столкновения в северных широтах

Ответные действия России

Россия предпринимает действия по укреплению своей обороны на севере. Ранее «Известия» писали, что в числе таких мер — создание оперативно-тактических ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М».

По информации источников издания, Минобороны сформировало в Карелии отдельную ракетную бригаду с оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М». Это новое соединение вошло в состав недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛенВО). Кроме этой бригады, в состав ЛенВО включены два армейских корпуса: 11-й корпус, части которого дислоцируются в Калининградской области, и 14-й корпус, расположенный в Мурманской области.

Комплекс Искандер-М
Фото: ИЗВЕСТИЯ/пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

Укрепление северо-западных рубежей началось в 2022 году, после того как Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО. В ответ на это глава Минобороны РФ объявил о разделении Западного военного округа на два новых: Московский и Ленинградский.

