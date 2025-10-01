Армия России нанесла удар по объектам энергетики ВСУ
Армия РФ (ВС РФ) нанесла удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, по цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — указали в ведомстве.
Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников на территории 134 районов.
Ранее, 30 сентября, расчеты орудий М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области. Отмечается, что позиции украинских военнослужащих были обнаружены при помощи БПЛА и системы акустической разведки. После наведения расчеты нанесли по одному удару на каждую цель.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ