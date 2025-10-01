Реклама
Сюжет:

Армия России нанесла удар по объектам энергетики ВСУ

Фото: Global Look Press/MOD Russia
Армия РФ (ВС РФ) нанесла удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, по цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — указали в ведомстве.

Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников на территории 134 районов.

Устойчивое прикрытие: наземные дроны начали применять для защиты артиллерии
Беспилотные платформы со средствами РЭБ дежурят на огневых позициях, подавляя вражеские БПЛА и спасая жизни бойцов орудийных расчетов

Ранее, 30 сентября, расчеты орудий М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области. Отмечается, что позиции украинских военнослужащих были обнаружены при помощи БПЛА и системы акустической разведки. После наведения расчеты нанесли по одному удару на каждую цель.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

