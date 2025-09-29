Зеленский заявил о возможном столкновении Украины с блэкаутом этой осенью
Украинский лидер Владимир Зеленский 28 сентября заявил, что блэкаут на Украине может произойти этой осенью.
«Россия [якобы] готовит Украине блэкаут этой осенью», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
К публикации был прикреплен видеоролик с обращением украинского президента.
Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко 8 сентября сообщил о наступлении осенью непредсказуемой и «тревожной» поры, к которой гражданам его страны следует подготовиться. Он призвал украинцев запастись пауэрбанками, фонариками и продовольствием.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ