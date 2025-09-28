Оппозиционные силы Молдавии, в том числе альянс «Патриотический блок», сохраняют лидерство с 48,59% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) (44,23%). Это 28 сентября следует из выложенных на сайте ЦИК данных после обработки 72,21% протоколов.

Позднее стали известны данные после обработки 80,04% протоколов, согласно которым Оппозиционные партии Молдавии, включая «Патриотический блок», набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%.

«Патриотический блок» набрал к настоящему времени 27,90% голосов, блок «Альтернатива» — 8,54%, а «Наша партия» — 6,60%. Кроме того, от общего числа избирателей 6,22% — отдали свои голоса за партию «Демократия дома».

Мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан в этот же день, комментируя «Известиям» предвыборную кампанию, назвал ее «грязной». По его словам, в момент ее прохождения, кандидатами не были затронуты вопросы о пенсиях, зарплатах и развитии социальной инфраструктуры.

