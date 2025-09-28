Реклама
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 28 сентября ответил в соцсети X (бывш. Twitter) на пост создателя Telegram Павла Дурова, в котором он рассказал о просьбе спецслужб Франции цензурировать каналы Молдавии накануне выборов.

«Вау», — написал он.

Ранее в этот день Дуров рассказал, что около года назад спецслужбы Франции связались с ним. Его попросили оказать помощь властям Молдавии цензурировать некоторые каналы платформы. По его словам, после проверки были удалены нарушающие правила мессенджера каналы. Помимо этого, спустя время Telegram прислали второй список, однако запрос не был выполнен.

«Выборы 2025 года в Молдове нельзя назвать демократичными и свободными»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о преследовании оппозиционных политиков, фальсификации голосов на выборах, сотрудничестве Кишинева с НАТО

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. В стране избирательные участки были открыты в семь утра. Они закроются в 21:00. 301 участок будет работать за пределами государства, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Помимо этого, явка на парламентских выборах достигла порога в 30%.

В свою очередь, председатель Партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин в беседе с «Известиями» выразил сомнение в честности проходящих в Молдавии выборов. Он также отметил, что на зарубежных избирательных участках были массово обнаружены бюллетени с уже проставленным штампом «проголосовано». При этом общее количество отправленных за границу бюллетеней значительно превышало число зарегистрированных избирателей — 800 тыс. вместо 300 тыс.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

