В Молдавии заявили о возможных нарушениях на парламентских выборах
Председатель Партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин 28 сентября в беседе с «Известиями» выразил сомнение в честности проходящих в Молдавии парламентских выборов.
По его словам, на зарубежных избирательных участках массово обнаруживались бюллетени с уже проставленным штампом «проголосовано», а общее количество отправленных за границу бюллетеней значительно превышало число зарегистрированных избирателей — 800 тыс. вместо 300 тыс.
Воронин подчеркнул, что такие действия создают возможность для корректировки результатов голосования в пользу властей, как это уже происходило на предыдущих выборах и референдумах.
«Эти идиоты не только закрыли все семь мостов, ведущих через Днестр в сторону Приднестровья, но позавчера они закрыли и тротуары по обе стороны этих мостов, чтобы люди пешком даже не могли пройти на ту сторону и проголосовать. Вот такие выборы у нас проходят в Молдове», — рассказал Воронин.
Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, явка на парламентских выборах достигла порога в 30%.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ