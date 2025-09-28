Явка на парламентских выборах в Молдавии достигла порога в 30%
В Молдавии явка на парламентских выборах достигла порога в 30%. Об этом 28 сентября свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Среди избирателей 53,29% женщин и 53,29% мужчин. По текущим данным, проголосовало около 892,5 тыс. избирателей.
Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ