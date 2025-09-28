Дуров рассказал о просьбе Франции помочь Молдавии с цензурой Telegram-каналов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в воскресенье, 28 сентября, рассказал, что около года назад французские спецслужбы связались с ним и попросили помочь властям Молдавии цензурировать некоторые каналы платформы.

«Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы связались со мной через посредника с просьбой помочь правительству Молдовы цензурировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдове», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, после проверки указанных каналов команда Telegram удаляла лишь те, которые явно нарушали правила платформы. При этом посредник сообщил, что за это сотрудничество французская разведка «скажет много хорошего» судье, вынесшему решение о его аресте в августе прошлого года.

Дуров назвал подобное предложение неприемлемым, отмечая, что оно могло рассматриваться либо как попытка вмешательства в судебный процесс, либо как использование его правового положения во Франции для влияния на политическую ситуацию в Восточной Европе.

Позднее Telegram получил второй список «проблемных» молдавских каналов, большая часть которых соответствовала правилам платформы и лишь выражала политические позиции, не устраивавшие власти Франции и Молдовы. Основатель мессенджера подчеркнул, что на этот раз запрос выполнен не был.

«Telegram придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам. Я продолжу разоблачать любые попытки давления на Telegram с целью введения цензуры на нашу платформу», — отметил Дуров.

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. В стране избирательные участки были открыты в 7 утра. Они закроются в 21:00. 301 участок будет работать за пределами государства, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Помимо этого, явка на парламентских выборах достигла порога в 30%.

В свою очередь председатель Партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин в беседе с «Известиями» выразил сомнение в честности проходящих в Молдавии выборов. Он также отметил, что на зарубежных избирательных участках были массово обнаружены бюллетени с уже проставленным штампом «проголосовано». При этом общее количество отправленных за границу бюллетеней значительно превышало число зарегистрированных избирателей — 800 тыс. вместо 300 тыс.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ