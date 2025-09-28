Прибыль промышленных предприятий Китая резко выросла
Прибыль промышленных предприятий Китая в августе выросла на 20,4%. Впервые за четыре месяца показатель пошел вверх. Подъем в производстве оборудования составил 37,3% за восемь месяцев, передает телеканал «Известия». Лидеры роста — транспортное и аэрокосмическое машиностроение. Сталелитейная промышленность вернулась к росту на 22,1%. Производители потребительских товаров увеличили прибыль на 1,4%. Рост обусловлен мерами правительства по сокращению избыточных мощностей. На перспективы влияет политика США в области тарифов и санкций.
