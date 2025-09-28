Жители Приднестровья испытывают трудности с доступом к избирательным участкам из-за объявления своей независимости. Об этом 28 сентября «Известиям» заявил французский журналист Борис Мабийяр.

«Думаю, первая проблема в том, что Приднестровье провозгласило — самопровозгласило — свою независимость, которую никто в мире не признает. Я бы предпочел, чтобы Приднестровье было полноценной частью Молдавии, а его жители имели все права, в том числе право выбирать своих депутатов», — сказал он.

По словам Мабийяра, необходимо защищать демократию и обеспечивать возможность для жителей Приднестровья участвовать в парламентских выборах. Французский журналист также выразил уверенность, что Молдавия «не станет проблемой» для Евросоюза (ЕС).

Мабийяр отметил, что республику «будет достаточно легко интегрировать в союз», если Кишинев продолжит «совершенствовать государственные институты», в частности судебную систему.

Местная жительница, отвечая на рассуждения журналиста, подчеркнула, что при хорошем руководстве страна будет процветать. По ее словам, нужно не «раздавать пустые обещания», а прежде всего думать о народе и о людях.

«Вы вместо этого только и делаете, что обещаете, но ничего не делаете. Я ведь не хожу в чужой дом делать уборку просто так, верно? И ко мне тоже никто не придет убираться просто так, даром», — заключила она.

Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, явка на парламентских выборах превысила 33%.

В тот же день бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в беседе с «Известиями» назвал полным беспределом организацию выборов в Приднестровье. По его словам, во время них заблокировали пять мостов и существенно снизили количество бюллетеней. Кроме того, наблюдатели от Молдавии присутствуют на большинстве избирательных участков в странах Европейского союза, однако уже были зафиксированы случаи подвоза голосов.

