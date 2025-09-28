Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 28 сентября в беседе с «Известиями» назвал полным беспределом организацию парламентских выборов в Приднестровье.

«Что касается Приднестровья, полный беспредел, заблокировали пять мостов. Кроме того, вы знаете, существенно снизили количество бюллетеней. Не более 24 тыс. бюллетеней для 275 тыс. наших граждан, которые проживают в Приднестровском регионе. Это беспредел», — сказал Додон.

Он добавил, что наблюдатели от Молдавии присутствуют на большинстве избирательных участков в странах Европейского союза (ЕС), однако уже были зафиксированы случаи подвоза голосов. Кроме того, экс-президент республики выразил надежду на победу оппозиции на выборах.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Согласно текущим данным, явка на парламентских выборах достигла 30%.

Гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». По ее словам, в США и европейских странах открыли много избирательных пунктов, а в столице РФ — всего два.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ