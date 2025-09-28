В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в воскресенье, 28 сентября, предложил пересмотреть социальные пенсионные выплаты для иностранных граждан.

По словам политика, за 2024 год миграционный прирост в РФ достиг около 600 тыс. человек, что составило рекордный показатель за 30 лет.

Как он рассказал «Газете.Ru», данная инициатива направлена на «защиту пенсионной системы <...> и снижение бюджетной нагрузки».

20 сентября сообщалось, что временно работающим в России иностранцам Минздрав РФ предложил предоставить права в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, проект федерального закона предусматривает урегулирование вопроса приобретения прав в сфере ОМС иностранными гражданами, лицами без гражданства.

