Осужденный за госизмену Лобов попросил пересмотреть его наказание

Осужденный за госизмену из-за поставки оборудования для зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-300 на Украину Денис Лобов попросил заменить колонию принудительными работами. Это следует из судебных материалов, с которыми 28 сентября ознакомилось «РИА Новости».

«Несмотря на шестидневную рабочую неделю, он старался участвовать во всех конкурсах, мероприятиях, проводимых администрацией колонии, давал интервью телеканалу, был внесен в список перспективных осужденных, рекомендованных к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами», — говорится в судебных материалах.

Суд оставил заявление без удовлетворения, а апелляция подтвердила это решение. На момент подачи иска Лобов отбыл почти шесть лет наказания.

Суд в Ростове-на-Дону 28 июля 2021 года приговорил двух шпионов к 9 и 10 годам колонии за контрабанду деталей зенитно-ракетных систем С-300 для «Укроборонпрома». Гражданин России Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян участвовали в контрабанде на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для С-300. Уточнялось, что свой срок оба будут отбывать в колонии строгого режима.

