Саркози выразил удивление назначением ему реального тюремного срока

Саркози: я не ожидал, что меня приговорят к реальному тюремному сроку
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Бывший президент Франции Николя Саркози 27 сентября сообщил, что несмотря на постоянное давление со стороны судей во время разбирательств по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года за счет ливийских властей, он не был готов к получению реального тюремного срока.

«Я ожидал чего угодно, но только не этого, признаюсь. Это зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы правового государства», — сказал он в интервью для газете Le Journal du dimanche.

Саркози заявил о непонимании немедленного исполнения наказания до рассмотрения апелляции. По его словам, аргумент суда о «риске нарушения общественного порядка» не обоснован. Он подчеркнул отсутствие претензий к его налоговым декларациям за 20 лет и заверил, что не намерен бежать из страны или баллотироваться в президенты.

Бывший президент отметил, что вердикт направлен на его унижение, что, по его мнению, также унижает Францию. Саркози добавил, что суд признал вероятную ложность публикации Mediapart, послужившей началом расследования.

Он заявил о своей невиновности, готовности к тюремному заключению и отказе от прошения о помиловании, поскольку это подразумевает признание вины.

«Чтобы быть помилованным, человек должен принять свой приговор и, следовательно, признать свою вину. Я никогда не признаю свою вину за то, чего не делал», — заявил Саркози.

Президентский срок: приговор Саркози усиливает политический кризис во Франции
Бывший глава государства осужден на пять лет по «ливийскому делу», но оправдан по наиболее тяжким обвинениям

Суд Парижа 25 сентября приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном ливийском финансировании его избирательной кампании. Агентство Franceinfo уточнило, что Саркози также оштрафовали на €100 тыс.

В то же время бывший французский лидер был оправдан по обвинениям в сокрытии хищений государственных средств и пассивной коррупции, которая включает в себя невыполнение служебных обязанностей в обмен на материальные вознаграждения. Позже Саркози сообщил, что собирается подать апелляцию на решение парижского суда.

