Россия не была переизбрана в две первые группы совета ICAO

В ходе выборов в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) Россия не была избрана в две первые группы руководящего совета. Об это 27 сентября сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что в первую группу вошли девять стран, среди которых США, Китай и Бразилия. Во второй группе 12 стран, включая Аргентину, Колумбию, Мексику и Индию.

Члены третьей группы, куда входят страны, «обеспечивающие географическое представительство», будут избраны 30 сентября текущего года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 сентября заявила, что Россия просит у Международной организации заставить отдельные государства прекратить нарушать нормы международного права. Она добавила, что на открытии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН российская делегация заявила об активном развитии гражданской авиационной отрасли.

