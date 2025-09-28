Реклама
В Госдуме предложили запретить снижение ставок по вкладам участникам СВО

Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов 28 сентября обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особые правила для вкладов участников специальной военной операции (СВО), гарантирующие невозможность одностороннего снижения ставок.

«Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции», — приводит его слова «РИА Новости».

Уточняется, что для этой группы вкладчиков будет действовать правило: банк сможет повысить процентную ставку по их вкладам, но не будет иметь права снизить ее единолично, даже если ключевая ставка Центробанка изменится.

Вице-спикер Госдумы считает, что это станет важным проявлением государственной поддержки для тех, кто рискует жизнью при исполнении долга, и обеспечит военнослужащим и их семьям большую уверенность в будущем.

«Реальный пример не просто ветерана, а Героя России: положил сбережения под ставку 16%, сейчас ее понизили до 11,5%. <...> Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства», — заключил Чернышов.

Госдума России 16 сентября приняла поправку о праве гражданских жен погибших участников СВО на льготы при условии совместного проживания в течение трех лет, а также наличия совместного ребенка.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в этот же день заявил, что поддержка участников СВО и их семей является приоритетом. Об этом он сообщил на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

