В Британии оценили влияние встречи Трампа с Карлом III на его позицию по Украине

The Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине
Встреча президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на позицию американского лидера по Украине. Об этом 27 сентября сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем», — говорится в материале.

Отмечается, что монарх обсуждал украинскую тематику с главой Белого дома на личных встречах.

Остаточные заявления: Лондон может пойти на провокации против РФ после визита Трампа
Удалось ли Стармеру склонить Трампа к более жесткой политике в отношении России

Газета The New York Times 19 сентября отмечала, что пышный прием, который устроили в Великобритании Трампу, не изменил мнение главы американской администрации по волнующим Лондон вопросам, касающимся Украины. Также газета Politico 17 сентября сообщила, что британские власти хотят использовать короля Карла III для переговоров с американским лидером по украинскому вопросу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

