Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не имеет оснований для того, чтобы возобновить мандаты по мониторингу и реализации санкций против Тегерана. Об этом 26 сентября сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Хотел бы подчеркнуть, что у Секретариата ООН, разумеется, нет никаких оснований для возобновления соответствующих мандатов. Любые попытки это сделать будут представлять собой нарушение ст. 100 Устава ООН», — заявил он в ходе выступления после отклонения Совбезом ООН российско-китайской резолюции о продлении ядерной сделки Ирана.
Кроме того, Полянский добавил, что попытки восстановить ограничительные меры заставят российскую сторону пересмотреть свои отношения с секретариатом.
Ранее, 28 августа, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что «евротройка» уведомила исламскую республику о запуске 30-дневного процесса по восстановлению санкций ООН против Тегерана в связи с его ядерной программой. По его словам, Иран должным образом отреагирует на соответствующее решение. Позже, 19 сентября, заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что призывы европейских стран к восстановлению санкций против Ирана являются стратегически неверным решением и предлогом для эскалации.
Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, навал решение «евротройки» шагом к эскалации. По его словам, инициатива европейских стран не имеет юридической силы.
