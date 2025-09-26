В Финляндии спа-курорт в городе Иматра после падения потока туристов из-за закрытия границы с Россией оказался близок к банкротству, накопив долгов на €5,7 млн. Об этом 26 сентября сообщила телерадиокомпания Yle.

Крупнейшим кредитором является банк Юго-Восточной Финляндии (Kaakkois-Suomen Osupankki), его дебиторская задолженность составила около €2,6 млн. Фонд реабилитации Южной Карелии, которому принадлежит курорт, также задолжал городу Иматра и его городской группе Mitra Management около €2,2 млн.

По данным издания, по итогам 2024 года убыток курортного центра составил €155 тыс., в 2023-м этот показатель составлял €676 тыс. До закрытия границы с Россией курорт пользовался большой популярностью у туристов с востока.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Европейского союза (ЕС), направленная на поддержку Украины, вскоре обанкротит страны континента. По его словам, европейская экономика находится в состоянии стагнации и у государств ЕС не было бы таких проблем, если бы не средства, направляемые Киеву.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ