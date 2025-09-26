Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Финский курорт задолжал миллионы евро из-за закрытия границы с Россией

Yle: финскому спа-центру в Иматре грозит банкротство после закрытия границ с РФ
0
EN
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Финляндии спа-курорт в городе Иматра после падения потока туристов из-за закрытия границы с Россией оказался близок к банкротству, накопив долгов на €5,7 млн. Об этом 26 сентября сообщила телерадиокомпания Yle.

Крупнейшим кредитором является банк Юго-Восточной Финляндии (Kaakkois-Suomen Osupankki), его дебиторская задолженность составила около €2,6 млн. Фонд реабилитации Южной Карелии, которому принадлежит курорт, также задолжал городу Иматра и его городской группе Mitra Management около €2,2 млн.

По данным издания, по итогам 2024 года убыток курортного центра составил €155 тыс., в 2023-м этот показатель составлял €676 тыс. До закрытия границы с Россией курорт пользовался большой популярностью у туристов с востока.

Разбор полетов: эстонская авиакомпания Nordica пришла к банкротству
Страна лишилась национального авиаперевозчика

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Европейского союза (ЕС), направленная на поддержку Украины, вскоре обанкротит страны континента. По его словам, европейская экономика находится в состоянии стагнации и у государств ЕС не было бы таких проблем, если бы не средства, направляемые Киеву.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025