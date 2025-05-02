Политика Европейского союза (ЕС), направленная на поддержку Украины, вскоре обанкротит страны континента. Об этом 2 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, европейская экономика находится в состоянии стагнации и у государств ЕС не было бы таких проблем, если бы не средства, направляемые Киеву.

«Деньги, которые они хотят потратить там, могут быть использованы и дома. Наши деньги ввозятся на Украину на тачках», — отметил венгерский премьер, добавив, что экономика ЕС будет испытывать трудности, пока украинский конфликт не будет урегулирован.

При этом членство Украины в Евросоюзе также приведет к банкротству экономики Венгрии, подчеркнул Орбан.

«Членство Украины в ЕС не должно быть допущено. Самое главное — оставаться твердыми в вопросе Украины и не отказываться от наших собственных целей», — заключил он.

Орбан 25 апреля заявил, что страны ЕС не стремятся завершать конфликт на Украине, несмотря на мирные инициативы урегулирования США. По его словам, венгерская оппозиция в Брюсселе хочет, чтобы Будапешт внес $125 млн на военную помощь Киеву.