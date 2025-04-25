Страны Евросоюза (ЕС) не стремятся завершать конфликт на Украине, несмотря на мирные инициативы урегулирования США. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Словаки и венгры стоят на стороне мира и поддерживают усилия американцев. Остальные 25 стран ЕС принимают решение о продолжении <конфликта> и даже увеличивают объем военной помощи», — указал он.

По словам Орбана, венгерская оппозиция в Брюсселе хочет, чтобы Будапешт внес $125 млн на военную помощь Киеву.

«Очевиден серьезный военный психоз с желанием проводить независимую европейскую военную стратегию, а не поддерживать США. Я думаю, что это безнадежно», — добавил венгерский премьер.

Также политик поднял вопрос возможного членства Украины в ЕС. По его мнению, украинская территория настолько большая, что все средства из бюджета ЕС, которые используются для поддержки менее развитых стран, пойдут на нее.

«Средний уровень развития ЕС упадет, и мы уже не будем иметь права на помощь, а станем донорами. Не только деньги ЕС пойдут на Украину, но и венгерские деньги, идущие в Брюссель, будут поступать Украине», — резюмировал Орбан.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует «продолжения банкета».