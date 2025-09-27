Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о начале США подготовки к нанесению ударов по наркокартелям Венесуэлы
Мир
Le Figaro сообщила о создании коалиции из 12 стран для финансовой помощи Палестине
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Происшествия
На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой до 6,0 за сутки
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Эксперт предупредила о скрытом влиянии мошенников на детей

Хвещеник: злоумышленники изучают психопортрет ребенка через соцсети и используют эмоции для манипуляции
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Злоумышленники всё чаще применяют инструменты социальной инженерии, чтобы незаметно влиять на детей через их эмоции, предупредила Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Напор номера: как мошенники вынуждают жертв перезванивать им
Люди склонны больше доверять собеседнику, когда они сами к нему обратились, предупреждают эксперты

По ее словам, мошенники анализируют посты, репосты, фото, друзей, музыку, социальные связи и даже манеру игры детей, чтобы понять слабые места. Затем они используют привычные каналы — электронную почту, соцсети, SMS или звонки — для эмоционального воздействия, которое дети переносят тяжелее взрослых, так как не всегда способны на критический анализ.

«Ключевой момент — это работа с эмоциями: дети легко поддаются всплескам, что делает их идеальными жертвами для скрытого влияния. Мошенники развивают методы, сочетая психологические приемы с новыми технологиями: создают дипфейки, распространяют фейковые трансляции с «розыгрышами» в популярных мессенджерах и чатах или заманивают обещаниями «легкого заработка» в интернете», — отметила Хвещеник.

По словам эксперта, мошенники охотятся за деньгами родителей, персональными данными и чувствительной информацией, которую потом используют против семьи или даже организаций.

«Самые серьезные последствия — это шантаж и кибербуллинг вроде слива фото с вечеринки, что наносит глубокую психологическую травму. Родителям стоит мониторить онлайн-активность детей, объяснять риски и использовать защитные инструменты, чтобы предотвратить такие сценарии», –– заключила эксперт.

За две недели сентября в России заблокировали 1,4 млрд попыток перехода детей на вредоносные ресурсы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Школьный шквал: хакеры нацелились на подростков в начале учебного года»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025