Эксперт предупредила о скрытом влиянии мошенников на детей
Злоумышленники всё чаще применяют инструменты социальной инженерии, чтобы незаметно влиять на детей через их эмоции, предупредила Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».
По ее словам, мошенники анализируют посты, репосты, фото, друзей, музыку, социальные связи и даже манеру игры детей, чтобы понять слабые места. Затем они используют привычные каналы — электронную почту, соцсети, SMS или звонки — для эмоционального воздействия, которое дети переносят тяжелее взрослых, так как не всегда способны на критический анализ.
«Ключевой момент — это работа с эмоциями: дети легко поддаются всплескам, что делает их идеальными жертвами для скрытого влияния. Мошенники развивают методы, сочетая психологические приемы с новыми технологиями: создают дипфейки, распространяют фейковые трансляции с «розыгрышами» в популярных мессенджерах и чатах или заманивают обещаниями «легкого заработка» в интернете», — отметила Хвещеник.
По словам эксперта, мошенники охотятся за деньгами родителей, персональными данными и чувствительной информацией, которую потом используют против семьи или даже организаций.
«Самые серьезные последствия — это шантаж и кибербуллинг вроде слива фото с вечеринки, что наносит глубокую психологическую травму. Родителям стоит мониторить онлайн-активность детей, объяснять риски и использовать защитные инструменты, чтобы предотвратить такие сценарии», –– заключила эксперт.
За две недели сентября в России заблокировали 1,4 млрд попыток перехода детей на вредоносные ресурсы.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
«Школьный шквал: хакеры нацелились на подростков в начале учебного года»