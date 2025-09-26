Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя более 5 часов

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко завершились, они продлились 5 часов 22 минуты. Об этом 26 сентября сообщило агентство БелТА.

«Переговоры в Кремле президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина завершились. Лидеры стран в различных форматах общались 5 часов и 22 минуты», — говорится в публикации.

Путин начал встречу с Лукашенко около 12:15 мск. Переговоры прошли с перерывом на рабочий завтрак двух лидеров.

Приближенный к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» отмечает, что в ходе переговоров Лукашенко и Путин заслушали доклад Генштаба РФ о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня», — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал.

В ходе рабочей встречи в Кремле Путин и Лукашенко обсудили комплекс региональных и двусторонних отношений. Президент РФ отметил, что экономическая ситуация в отношениях России и Белоруссии находится в хорошем состоянии, торговля между двумя государствами растет. Также он указал, что Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике. Кроме того, лидеры обсудили строительство атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ