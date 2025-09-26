Путин в шутку назвал запуск первой белорусской АЭС конкурентом для «Газпрома»

Запуск первой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии создал «конкурента» для российского «Газпрома». Об этом 26 сентября в шутку заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.

«Мы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле», — отметил глава государства.

Путин добавил, что накануне его белорусский коллега в ходе Глобального атомного форума в Москве, указал, что около 40% электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Российский лидер также указал, что Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике.

Лукашенко отметил, что Россия даже в сложные времена готова делиться секретами в самой секретной отрасли — атомной. Президент Белоруссии выразил благодарность Путину за помощь в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Он подчеркнул, что благодаря поддержке России белорусская сторона получила кредит на строительство АЭС. О том, что Белоруссия обратилась к РФ с просьбой построить вторую атомную электростанцию, Лукашенко сообщил 14 марта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ