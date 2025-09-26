Путин назвал Белоруссию серьезным партнером РФ в атомной энергетике

Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике. Об этом 26 сентября президент России Владимир Путин заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«На сегодня Белоруссия стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Беларуси», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что РФ лидирует среди торгово-экономических партнеров Белорусии практически по всем направлениям и активная совместная работа продолжается, в том числе в сфере безопасности.

Лукашенко 14 марта заявил, что Белоруссия обратилась к РФ с просьбой построить вторую атомную электростанцию. Он также отметил, что в стране возрастает потребность, связанная с потреблением электроэнергии. Это происходит в том числе из-за строительства жилых кварталов, ведь их отопление происходит за счет электричества.

Позднее, 26 сентября, Лукашенко отметил, что Россия даже в сложные времена готова делиться секретами в самой секретной отрасли — атомной. Президент Белоруссии также выразил благодарность Путину за помощь в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Он подчеркнул, что благодаря поддержке России белорусская сторона получила кредит на строительство АЭС.

