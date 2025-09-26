Путин начал встречу с Лукашенко в Кремле
Президент России Владимир Путин 26 сентября начал рабочую встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
Планируется, что лидеры обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Днем ранее Лукашенко сообщил, что обсудит с российским лидером строительство второй атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии в сотрудничестве с российскими специалистами.
Также белорусский президент обещал передать Путину «определенные сообщения» от американцев.
Накануне российский лидер встретился с президентом Белоруссии в рамках Глобального атомного форума на ВДНХ в Москве. Лукашенко отметил, что Россия даже в сложные времена готова делиться секретами в самой секретной отрасли — атомной. Он также поблагодарил Путина за помощь в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и указал на выгодное сотрудничество с РФ.
Кроме того, Путин и Лукашенко приветствовали готовность главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность Генерального секретаря ООН.
