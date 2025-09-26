Путин и Лукашенко начали рабочий завтрак в Кремле

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, находящийся с визитом в Москве, начали в Кремле рабочий завтрак. Об этом 26 сентября сообщает приближенный к президенту Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Рабочий завтрак. Попробуем узнать, что в меню», — отмечено в публикации под фотографией лидеров двух стран, сидящих за столом напротив друг друга.

Далее «Пул первого» приложил снимок меню со списком блюд, которыми угощались лидеры. Среди них — белковый омлет с форелью и спаржей, зеленая гречка с авокадо и яйцом, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой.

Перед этим российский лидер провел переговоры с Лукашенко. В ходе рабочей встречи президенты обсудили комплекс региональных и двусторонних отношений. Путин отметил, что экономическая ситуация в отношениях России и Белоруссии находится в хорошем состоянии, торговля между двумя государствами растет. Также он указал, что Белоруссия стала серьезным партнером РФ в атомной энергетике. Кроме того, лидеры обсудили строительство атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ