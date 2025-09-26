Путин указал на растущий объем торговли РФ и Белоруссии

Экономическая ситуация в отношениях России и Белоруссии находится в хорошем состоянии, торговля между двумя государствами растет. Об этом 26 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«В целом ситуация у нас (России и Белоруссии. — Ред.) очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что товарооборот между двумя государствами продолжает расти и достиг показателя в $50 млрд. Кроме того, этот показатель продолжает увеличиваться в текущем году. Президент РФ добавил, что совместно накопленный объем инвестиций составляет $4,5 млрд.

«Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Беларуси, в общем, практически по всем направлениям у нас активная работа идет», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, вопросы безопасности союзного государства, по словам российского лидера, решаются в «ритмичном и рабочем режиме». Путин поблагодарил Лукашенко за внимательное отношение ко всем аспектам двустороннего сотрудничества.

Накануне российский лидер встретился с президентом Белоруссии в рамках Глобального атомного форума на ВДНХ в Москве. Лукашенко отметил, что Россия даже в сложные времена готова делиться секретами в самой секретной отрасли — атомной. Он также поблагодарил Путина за помощь в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и указал на выгодное сотрудничество с РФ.

