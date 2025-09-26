ЦБ представил обновленный проект ДКП на ближайшие три года

Центральный банк (ЦБ) России направил в Государственную думу обновленный проект денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Информация об этом появилась 26 сентября на сайте регулятора.

«По сравнению с первым проектом в документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 12 сентября 2025 года, добавлен Календарь решений по ключевой ставке в 2026 году, обновлена статистическая и иная информация, опубликованная в период с 23 августа по 18 сентября 2025 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в обновленном проекте основных направлений денежно-кредитной политики представлены базовый и три альтернативных сценария прогноза на период следующих трех лет.

Ранее проект был рассмотрен правительством РФ и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 24 сентября, в ЦБ заявили о необходимости пауз в работе по снижению ключевой ставки. Уточнялось, что в дальнейшем решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также ЦБ РФ допустил ужесточение денежно-кредитных условий из-за снижения ключевой ставки.

25 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина положительно оценила проект бюджета на 2026 год. В частности, она отметила изменение стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%, которое является позитивным фактором и вносит определенность в бюджетную политику.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ