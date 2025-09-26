Скончался кинорежиссер и ведущий Тигран Кеосаян

Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в Telegram-канале.

Симоньян также поблагодарила всех людей, которые молились за здоровье режиссера.

«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — заявила Симоньян.

Кеосаян 8 января текущего года пережил клиническую смерть. Позднее он впал в кому. Тогда супруга телеведущего сообщила, что у него на протяжении долгого времени были проблемы с сердцем.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье советского кинорежиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна. В 1971 году Тигран сыграл эпизодическую роль в фильме «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», режиссером которого был его отец.

Как режиссер, Тигран Кеосаян снял более десятка фильмов и сериалов, среди которых такие картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и др. В последние годы Кеосаян был ведущим телепрограммы «Международная пилорама».

В 2022 году Тигран женился на медиаменеджере Маргарите Симоньян, с которой они были в отношениях с 2012 года. У пары трое детей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ