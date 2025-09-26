Погибшие от суррогата в Ленобласти покупали алкоголь у подозреваемого много лет

Жители Сланцевского района Ленинградской области, погибшие после употребления суррогатного алкоголя, на протяжении многих лет покупали спиртное у подозреваемого. Об этом «Известиям» 26 сентября сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Они знали этого мужчину очень давно. Спиртное у него покупали как минимум лет 15», — уточнил собеседник.

По его утверждению, местные жители не в первый раз сталкиваются с последствиями отравления суррогатом: семь лет назад у пожилой женщины отказали ноги после употребления выпивки, купленной в этой же точке. 25 сентября ее 42-летний внук был найден мертвым в своей квартире после употребления алкоголя, приобретенного у того же продавца.

В этот же день сообщалось, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 12. Обвиняемый Николай Бойцов, проживающий в деревне Гостицы, продавал некачественную алкогольную продукцию своим односельчанам, производя ее в своей квартире. Уточнялось, что его сообщница Ольга Степанова, которая поставляла спирт для дальнейшего розлива и продажи, работает в детском саду.

Во время обыска в квартире Бойцова были найдены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 литров с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

