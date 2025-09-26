Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 12

Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 12. Об этом 26 сентября сообщил источник «Известий».

Массовое отравление произошло в городе Сланцы. Обвиняемый Николай Бойцов, проживающий в деревне Гостицы, продавал некачественную алкогольную продукцию односельчанам, которую производил прямо в своей квартире.

Сообщается, что сообщница Бойцова Ольга Степанова, которая поставляла спирт для последующего розлива и продажи, является сотрудницей детского сада.

На данный момент обсуждается мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в этот день стало известно, что в ходе расследования по факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. В ходе обыска в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сообщалось, что ситуация находится на особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

