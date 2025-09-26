Реклама
Сюжет:

Путин обсудил с Памфиловой итоги единого дня голосования

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером обсудил с председателем ЦИК Эллой Памфиловой итоги единого дня голосования.

По ее словам, избирательная кампания прошла достаточно спокойно. Памфилова отметила, что ЦИК научился проводить выборы в сложных условиях, поэтому не ищет поводов для их отложения.

«Мы приняли все меры безопасности. То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности», — сказала председатель ЦИК.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Центральную избирательную комиссию за проведение выборов в непростой обстановке.

«Мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — отметил Путин.

14 сентября завершился единый день голосования. Были избраны 21 губернатор, а также 11 региональных парламентов. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на минимальное количество нарушений на выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 сентября отметил, что выборы в единый день голосования в России прошли успешно. По его словам, с внушительными результатами на выборах победили именно те, кому была оказана поддержка президента.

