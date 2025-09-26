Жена Овечкина опубликовала фотографию с флагом России в центре Вашингтона
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская 25 сентября опубликовала фото с флагом РФ в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Как подписала Шубская, снимок был сделан в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.
Ранее, 17 сентября, Овечкин отметил с семьей свой 40-летний юбилей. Жена хоккеиста Настасья Шубская 17 сентября опубликовала в социальных сетях фотографию с праздника. На кадре хоккеист предстал вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей и праздничными шарами золотого цвета, сложенными в число 40.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ