Реклама
Прямой эфир
Мир
Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского
Общество
Президенты Кубы и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Симону Боливару
Мир
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали представителям Молдавии
Общество
Путин подписал указ о бесплатной реабилитации членов семей раненых в ходе СВО бойцов
Мир
СМИ сообщили об ужесточении требований к английскому для мигрантов в Британии
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах России
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Мир
В столице Канады волонтеры выложили цифру «80» из свечей в честь юбилея Победы
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами

«Горжусь рекордом Овечкина — простого русского мужика»

Восьмикратный чемпион России Олег Романцев — о том, кто не любит сильных, о «Зените» и возможных матчах сборной на нейтральных полях
0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

УЕФА находится под невероятным давлением относительно возвращения российского футбола на международную арену, но позитивные шаги уже есть, заявил легендарный российский тренер Олег Романцев. Также в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» экс-наставник «Спартака» и сборной России высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера «Факела» и заявил, что обязательно поздравит Валерия Газзаева с 20-летием победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

— Всё больше разговоров о дополнительном психологическом давлении на «Зенит» из-за празднования столетия клуба. А вот Станислав Черчесов, напротив, уверяет, что любил матчи, в которых всё решалось. Потому что только они показывали, чего ты стоишь. А что думаете об этом вы?

— Не пойму, какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе. В этом суть его профессии. Всё остальное остается в раздевалке. В «Зените» собраны настоящие профессионалы, которые не могут этого не знать.

Конечно, игра с тонущим «Пари НН», когда они буквально на зубах вырвали победу, резанула глаз. «Зениту» не хватает той легкости и уверенности, с которой куется чемпионское золото. При этом год назад питерцы не сдавались до самого конца, всё решив только в последнем туре. Так что опыта команде Сергея Семака не занимать. Хотя в таких ситуациях ее игровой и психологический тонус зависит исключительно от тренера, который, как известно, в ответе за всё.

При этом руководство нет-нет да и напоминает ему о большой дате, а также о ее важности для Санкт-Петербурга. Это тот самый груз, с которым Сергей Богданович работает и живет 24 часа. Как говорится, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Главное — не поддаваться эмоциям, связанным с предстоящим юбилеем, а жить только каждым новым матчем.

Вспоминаю московскую Олимпиаду, когда перед полуфиналом с ГДР нашу сборную захлестнула лавина морально-волевой подготовки. Что ни день, то встречи с партийными и комсомольскими начальниками, Героями Труда, призывами к победе у памятника Ленину... В итоге нас просто «перекачали». И на поле мы вышли зажатыми, думающими о чем угодно, но только не об игре, что и оставило нас без финала. Хотя, если объективно, мы были сильнее немцев. Это урок на всю жизнь.

— Игорь Шалимов принял «Факел», хотя команда на грани вылета из РПЛ. В похожей ситуации вы в свое время возглавили «Динамо», которое в итоге удалось спасти. Что бы из того опыта, Олег Иванович, вы посоветовали своему воспитаннику, чья команда оказалась в шаге от пропасти?

— Начну с того, что считаю решение Игоря правильным. Да, ситуация, когда тебя приглашают на роль «спасателя», не из простых. Но как бы всё в ней ни складывалось, это закаляет тренера. По себе знаю, насколько она сложна и ответственна. И, узнав об этом, пожелал ему удачи — стал болеть за «Факел» уже Игоря Шалимова, которому достались еще и потрясающие болельщики. Для них родная команда — это жизнь. И даже если «Факелу» придется сделать шаг назад, не вижу в этом трагедии. Иногда такие удары судьбы только закаляют! Пример — история с покинувшим высшую лигу «Спартаком», после возвращения в которую он заново родился и пошел дальше чемпионской дорогой. Горжусь и счастлив, что прошел ее с замечательными партнерами, дорогими сердцу друзьями и мудрым Николаем Петровичем Старостиным.

— Арендованный «Сочи» форвард «Спартака» Павел Мелешин, сын вашего воспитанника Алексея, в этом сезоне второй бомбардир первой лиги. Как думаете, при таком выборе форвардов, как у Деяна Станковича, Павел еще получит шанс в «Спартаке»?

— Признаюсь, давно не видел Павла на поле. Но тому, что он вырвался в число лучших бомбардиров ФНЛ, не удивился. У него характер настоящего форварда, для которого есть только одна цель — забивать, забивать и забивать. Что чувствовалось даже в короткое время, проведенное в «Спартаке». Но слишком уж велика была тогда конкуренция. Он молодец, что согласился уйти в аренду, где есть возможность играть и расти. Кто-то, возможно, опустил бы руки, упал духом. Но Павел не из таких. И вот здесь Дзюба для него пример. Куда только судьба не бросала Артема — и в «Томь», и в «Ростов», и в тульский «Арсенал». А он не просто выстоял, но и везде был на первых ролях. И Павел это понял — ведь в первой лиге голы даром не даются. Значит, парень крепнет, мужает. Надеюсь, что в «Спартаке» за ним следят.

Вот только недавно не повезло — серьезную травму получил (разрыв крестообразной связки колена. — Ред.). Но уверен, встанет на ноги — таким как он, Всевышний помогает. Удачи тебе, Пашенька, и скорейшего возвращения на поле — только в майке «Спартака»!

«Посчитали, что команду надо встряхнуть»
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин — об отставке Марцела Лички, результативности Гладышева и удалении Карраскаля

— Недавно директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что уже в этом году он надеется на возвращение России в европейскую спортивную семью. А УЕФА перечислил РФС €5 млн солидарных выплат за сезон-2023/24. Говорит ли это о том, что вскоре мы действительно вернемся в международный календарь?

— Хочется верить, что всё будет именно так. Не стану обижать большого начальника, но насчет его слов обольщаться не стоит. А вот деньги, к которым в ФИФА и УЕФА относятся бережно, — это уже серьезно. И не только радует, но и обнадеживает. Хотя меня и тревожат слова президента УЕФА Чеферина, сказавшего, что «к сожалению, мы живем в сумасшедшие времена, и то, что я вижу в геополитике, настораживает».

Если уже взбесившийся Евросоюз грозится применить самые суровые меры по отношению к тем, кто примет приглашение России приехать на празднование 80-летия Победы, то можно представить, под каким давлением находится УЕФА. А вот то, что нас в европейской штаб-квартире не забывают да еще денег дают, надежду вселяет. Так что давайте верить!

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил игру сборной России на нейтральных полях, но добавил: это точно временная мера, так как главная задача — добиться права играть в нашей стране. Возможно, стоит рассмотреть этот вариант, который бы позволил играть с соперниками более высокого класса? К тому же Сербия уже выразила готовность принять нашу команду.

— Полностью с этим согласен. Если такой шанс появится, то грех им не воспользоваться. И это станет первым шагом к возвращению. А когда будет получено разрешение от УЕФА, то, как вы заметили, и соперники высокого уровня подтянутся. Ведь со многими странами нас по-прежнему связывают добрые футбольные отношения, которые они готовы возобновить.

Вот Сербия сразу протянула руку! Вспоминаю, как тепло принимало нас руководство «Партизана» перед матчем Лиги чемпионов в Белграде. Сколько добрых слов о «Спартаке» сказал тогда на ужине легендарный тренер Милян Милянич, передавая привет своему давнему другу Никите Павловичу Симоняну. И хотя мы выиграли, трибуны проводили нас с уважением. Так что если получится, то поле в Белграде не станет для сборной России нейтральным, поскольку мы будем там чувствовать себя как дома.

— В мае исполнится 20 лет с момента победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Никогда не думали, что ваш друг Валерий Газзаев рановато оставил тренерскую профессию?

— Да, не раз такая мысль в голову приходила. Да и не мне одному. Искренне жаль, что наш футбол потерял такого профессионала, каким был и остается Газзаев. Мы часто беседуем на эту тему с Юрием Семиным — убежден, он и сейчас бы принес пользу своему «Локомотиву», в котором собралась очень симпатичная молодежь.

Признаюсь, никогда не обсуждал с Газзаевым причины его ухода из профессии — слишком уж деликатная тема. Знаю только, что человек он решительный, ответственный за свои поступки. А жалеет ли об этом — уже из области лирики, которой в силу профессии наш брат тренер не подвержен. Предвижу вопрос: а почему же тогда Романцев ушел еще раньше? Увы, здесь многое связано со здоровьем. А вот мои друзья, к счастью, и сегодня в боевой форме. Добавьте к этому их огромный тренерский опыт, футбольную мудрость, способность создавать коллектив... И поймете, что это по-прежнему специалисты высокого класса. Да еще и с железным характером. Что, правда, сейчас нравится далеко не всем хозяевам клубов. По крайней мере с Семиным в «Локомотиве» всё было именно так. Но такова тренерская профессия.

Что касается Валерия Георгиевича, то обязательно еще раз поздравлю своего давнего друга с незабываемой победой в Кубке УЕФА — первой в российском футболе! И присядем с ним по-людски на солнышке, вспомним былые времена. И, конечно же, тех, кого уже нет с нами и кто помогал нам побеждать. Светлая им память…

— Олег Иванович, удалось ли поздравить Александра Овечкина с великим рекордом? И не удивились ли тем, кто ставил его достижение под сомнение?

— К большому сожалению, с Александром пока не знаком. Но очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и я пожму ему руку. Пока же, как и весь мир, радуюсь его невероятному достижению. И горжусь тем, что теперь этот рекорд, считавшийся вечным, принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США.

А еще горжусь, что мне довелось общаться с такими великими хоккеистами, как братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, заразившими Овечкина преданностью и любовью к своему делу.

Что касается тех, кто недоволен этим грандиозным событием и говорил о нем даже с какой-то злобой, то мне их просто жаль. Они либо завидуют Александру, либо хотят хоть как-то выделиться. Сам я такую гадость не читаю. Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?» «Почему?» — удивился я. «Почему? — переспросил мудрый Николай Петрович. — Так вот запомни: не все любят победителей». И, грустно улыбнувшись, покачал головой.

Тогда я осознал и навсегда запомнил — сильных не любят только слабые. Поэтому еще раз от всей души поздравляю Александра с огромной победой. Здоровья тебе и всем, кто помогал идти к этой цели!

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025