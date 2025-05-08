«Горжусь рекордом Овечкина — простого русского мужика»

УЕФА находится под невероятным давлением относительно возвращения российского футбола на международную арену, но позитивные шаги уже есть, заявил легендарный российский тренер Олег Романцев. Также в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» экс-наставник «Спартака» и сборной России высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера «Факела» и заявил, что обязательно поздравит Валерия Газзаева с 20-летием победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

— Всё больше разговоров о дополнительном психологическом давлении на «Зенит» из-за празднования столетия клуба. А вот Станислав Черчесов, напротив, уверяет, что любил матчи, в которых всё решалось. Потому что только они показывали, чего ты стоишь. А что думаете об этом вы?

— Не пойму, какая связь между столетием клуба и игрой? На любой матч футболист обязан выходить с мыслью о победе. В этом суть его профессии. Всё остальное остается в раздевалке. В «Зените» собраны настоящие профессионалы, которые не могут этого не знать.

Конечно, игра с тонущим «Пари НН», когда они буквально на зубах вырвали победу, резанула глаз. «Зениту» не хватает той легкости и уверенности, с которой куется чемпионское золото. При этом год назад питерцы не сдавались до самого конца, всё решив только в последнем туре. Так что опыта команде Сергея Семака не занимать. Хотя в таких ситуациях ее игровой и психологический тонус зависит исключительно от тренера, который, как известно, в ответе за всё.

При этом руководство нет-нет да и напоминает ему о большой дате, а также о ее важности для Санкт-Петербурга. Это тот самый груз, с которым Сергей Богданович работает и живет 24 часа. Как говорится, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Главное — не поддаваться эмоциям, связанным с предстоящим юбилеем, а жить только каждым новым матчем.

Вспоминаю московскую Олимпиаду, когда перед полуфиналом с ГДР нашу сборную захлестнула лавина морально-волевой подготовки. Что ни день, то встречи с партийными и комсомольскими начальниками, Героями Труда, призывами к победе у памятника Ленину... В итоге нас просто «перекачали». И на поле мы вышли зажатыми, думающими о чем угодно, но только не об игре, что и оставило нас без финала. Хотя, если объективно, мы были сильнее немцев. Это урок на всю жизнь.

— Игорь Шалимов принял «Факел», хотя команда на грани вылета из РПЛ. В похожей ситуации вы в свое время возглавили «Динамо», которое в итоге удалось спасти. Что бы из того опыта, Олег Иванович, вы посоветовали своему воспитаннику, чья команда оказалась в шаге от пропасти?

— Начну с того, что считаю решение Игоря правильным. Да, ситуация, когда тебя приглашают на роль «спасателя», не из простых. Но как бы всё в ней ни складывалось, это закаляет тренера. По себе знаю, насколько она сложна и ответственна. И, узнав об этом, пожелал ему удачи — стал болеть за «Факел» уже Игоря Шалимова, которому достались еще и потрясающие болельщики. Для них родная команда — это жизнь. И даже если «Факелу» придется сделать шаг назад, не вижу в этом трагедии. Иногда такие удары судьбы только закаляют! Пример — история с покинувшим высшую лигу «Спартаком», после возвращения в которую он заново родился и пошел дальше чемпионской дорогой. Горжусь и счастлив, что прошел ее с замечательными партнерами, дорогими сердцу друзьями и мудрым Николаем Петровичем Старостиным.

— Арендованный «Сочи» форвард «Спартака» Павел Мелешин, сын вашего воспитанника Алексея, в этом сезоне второй бомбардир первой лиги. Как думаете, при таком выборе форвардов, как у Деяна Станковича, Павел еще получит шанс в «Спартаке»?

— Признаюсь, давно не видел Павла на поле. Но тому, что он вырвался в число лучших бомбардиров ФНЛ, не удивился. У него характер настоящего форварда, для которого есть только одна цель — забивать, забивать и забивать. Что чувствовалось даже в короткое время, проведенное в «Спартаке». Но слишком уж велика была тогда конкуренция. Он молодец, что согласился уйти в аренду, где есть возможность играть и расти. Кто-то, возможно, опустил бы руки, упал духом. Но Павел не из таких. И вот здесь Дзюба для него пример. Куда только судьба не бросала Артема — и в «Томь», и в «Ростов», и в тульский «Арсенал». А он не просто выстоял, но и везде был на первых ролях. И Павел это понял — ведь в первой лиге голы даром не даются. Значит, парень крепнет, мужает. Надеюсь, что в «Спартаке» за ним следят.

Вот только недавно не повезло — серьезную травму получил (разрыв крестообразной связки колена. — Ред.). Но уверен, встанет на ноги — таким как он, Всевышний помогает. Удачи тебе, Пашенька, и скорейшего возвращения на поле — только в майке «Спартака»!

— Недавно директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что уже в этом году он надеется на возвращение России в европейскую спортивную семью. А УЕФА перечислил РФС €5 млн солидарных выплат за сезон-2023/24. Говорит ли это о том, что вскоре мы действительно вернемся в международный календарь?

— Хочется верить, что всё будет именно так. Не стану обижать большого начальника, но насчет его слов обольщаться не стоит. А вот деньги, к которым в ФИФА и УЕФА относятся бережно, — это уже серьезно. И не только радует, но и обнадеживает. Хотя меня и тревожат слова президента УЕФА Чеферина, сказавшего, что «к сожалению, мы живем в сумасшедшие времена, и то, что я вижу в геополитике, настораживает».

Если уже взбесившийся Евросоюз грозится применить самые суровые меры по отношению к тем, кто примет приглашение России приехать на празднование 80-летия Победы, то можно представить, под каким давлением находится УЕФА. А вот то, что нас в европейской штаб-квартире не забывают да еще денег дают, надежду вселяет. Так что давайте верить!

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил игру сборной России на нейтральных полях, но добавил: это точно временная мера, так как главная задача — добиться права играть в нашей стране. Возможно, стоит рассмотреть этот вариант, который бы позволил играть с соперниками более высокого класса? К тому же Сербия уже выразила готовность принять нашу команду.

— Полностью с этим согласен. Если такой шанс появится, то грех им не воспользоваться. И это станет первым шагом к возвращению. А когда будет получено разрешение от УЕФА, то, как вы заметили, и соперники высокого уровня подтянутся. Ведь со многими странами нас по-прежнему связывают добрые футбольные отношения, которые они готовы возобновить.

Вот Сербия сразу протянула руку! Вспоминаю, как тепло принимало нас руководство «Партизана» перед матчем Лиги чемпионов в Белграде. Сколько добрых слов о «Спартаке» сказал тогда на ужине легендарный тренер Милян Милянич, передавая привет своему давнему другу Никите Павловичу Симоняну. И хотя мы выиграли, трибуны проводили нас с уважением. Так что если получится, то поле в Белграде не станет для сборной России нейтральным, поскольку мы будем там чувствовать себя как дома.

— В мае исполнится 20 лет с момента победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Никогда не думали, что ваш друг Валерий Газзаев рановато оставил тренерскую профессию?

— Да, не раз такая мысль в голову приходила. Да и не мне одному. Искренне жаль, что наш футбол потерял такого профессионала, каким был и остается Газзаев. Мы часто беседуем на эту тему с Юрием Семиным — убежден, он и сейчас бы принес пользу своему «Локомотиву», в котором собралась очень симпатичная молодежь.

Признаюсь, никогда не обсуждал с Газзаевым причины его ухода из профессии — слишком уж деликатная тема. Знаю только, что человек он решительный, ответственный за свои поступки. А жалеет ли об этом — уже из области лирики, которой в силу профессии наш брат тренер не подвержен. Предвижу вопрос: а почему же тогда Романцев ушел еще раньше? Увы, здесь многое связано со здоровьем. А вот мои друзья, к счастью, и сегодня в боевой форме. Добавьте к этому их огромный тренерский опыт, футбольную мудрость, способность создавать коллектив... И поймете, что это по-прежнему специалисты высокого класса. Да еще и с железным характером. Что, правда, сейчас нравится далеко не всем хозяевам клубов. По крайней мере с Семиным в «Локомотиве» всё было именно так. Но такова тренерская профессия.

Что касается Валерия Георгиевича, то обязательно еще раз поздравлю своего давнего друга с незабываемой победой в Кубке УЕФА — первой в российском футболе! И присядем с ним по-людски на солнышке, вспомним былые времена. И, конечно же, тех, кого уже нет с нами и кто помогал нам побеждать. Светлая им память…

— Олег Иванович, удалось ли поздравить Александра Овечкина с великим рекордом? И не удивились ли тем, кто ставил его достижение под сомнение?

— К большому сожалению, с Александром пока не знаком. Но очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и я пожму ему руку. Пока же, как и весь мир, радуюсь его невероятному достижению. И горжусь тем, что теперь этот рекорд, считавшийся вечным, принадлежит российскому простому мужику, которому стоя аплодировали даже в США.

А еще горжусь, что мне довелось общаться с такими великими хоккеистами, как братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, заразившими Овечкина преданностью и любовью к своему делу.

Что касается тех, кто недоволен этим грандиозным событием и говорил о нем даже с какой-то злобой, то мне их просто жаль. Они либо завидуют Александру, либо хотят хоть как-то выделиться. Сам я такую гадость не читаю. Но вспоминаю, как еще молодым тренером после выигранного матча зашел в кабинет к Старостину. Тот посмотрел на меня с хитрой улыбкой и неожиданно спросил: «А знаешь, Олег, сколько ты своими победами себе врагов нажил?» «Почему?» — удивился я. «Почему? — переспросил мудрый Николай Петрович. — Так вот запомни: не все любят победителей». И, грустно улыбнувшись, покачал головой.

Тогда я осознал и навсегда запомнил — сильных не любят только слабые. Поэтому еще раз от всей души поздравляю Александра с огромной победой. Здоровья тебе и всем, кто помогал идти к этой цели!