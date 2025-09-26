Реклама
Мэр Петропавловска-Камчатского ввел режим повышенной готовности из-за медведей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Режим повышенной готовности был введен в Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев появления там медведей. Об этом 26 сентября заявил глава города Евгений Беляев.

«В Петропавловске-Камчатском вводится режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в городскую среду. В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время состав оперативных групп, информирующих жителей о зафиксированном лесном животном, был усилен. Кроме того, как добавил Беляев, руководителям образовательных учреждений и заведующим детских садов было поручено усилить контроль за прилегающей к соцучреждениям территорией и провести родительские собрания с целью призыва граждан к соблюдению мер безопасности несовершеннолетних.

Мэр напомнил, что выход диких животных в городскую среду обуславливается ее расположением, в связи с которым в Петропавловск-Камчатский порой также забредают рыси и лисы. Он призвал людей сохранять спокойствие и в случае обнаружения медведя незамедлительно сообщить об этом в оперативные службы.

В пресс-службе министерства здравоохранения Петропавловска-Камчатского днем ранее сообщили о гибели женщины в результате нападения медведя. Реанимационные действия, как уточнили, не смогли спасти пациентку, доставленную в реанимацию со скальпированными ранами и травмой руки.

Позднее в этот же день очевидец данной трагедии рассказал «Известиям», что животное первой учуяла его собака, которая, проживая вместе с ним и его супругой в квартире, начала лаять. Выглянув из окна, местный житель увидел, что на стадион, где происходило нападение, уже бежал человек с ружьем, который попытался нейтрализовать медведя. По словам Дмитрия, данные животные в последние годы стали чаще появляться в Петропавловске-Камчатском, пугая и беспокоя горожан.

