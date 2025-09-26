Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение транспортных средств (ТС) по Крымскому мосту было временно ограничено. Об этом ночью 26 сентября сообщили в пресс-службе информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Причины ограничения неизвестны. В ведомстве призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и их пассажиров сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Во вторник, 23 сентября, движение по Крымскому мосту было также временно перекрыто. Позднее стало известно, что проезд автотранспорта был восстановлен.

