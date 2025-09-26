«Арсенал» обыграл «Волну» в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России
Футбольный клуб «Арсенал» из Тулы обыграл нижегородскую «Волну» в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России. Встреча прошла 25 сентября и завершилась со счетом 3:0.
В составе победившей команды забить удалось полузащитникам Александру Трошечкину (30-я минута), Тиграну Аванесяну (34-я) и форварду Кириллу Богданецу (84-я).
В следующем матче, который пройдет 14 октября, тульский клуб встретится с «Соколом» из Саратова.
