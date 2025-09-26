Болгария гарантировала Венгрии транзит газа из РФ по трубопроводу «Турецкий поток»

Венгрия получила от Республики Болгария гарантии, в соответствии с которыми на территорию Центральной Европы будет через трубопровод «Турецкий поток» поступать транзит российского газа. Соответствующее заявление сделал 25 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Болгария останется надежным транзитным партнером для Венгрии, а значит, Болгария не поставит Венгрию в затруднительное положение», — сказал он в своем обращении, трансляция которого велась телеканалом M1.

По словам министра, основная часть данного природного ресурса поступает в государство не только через Болгарию, но и через территорию Сербии. Он подчеркнул, что объемы в 2024 году составили приблизительно 65% от всего потребления его страны — 5,6 млрд кубометров газа. Именно поэтому, как добавил глава венгерского МИД, план Еврокомиссии (ЕК) по полному отказу стран Евросоюза (ЕС) от российских источников энергии является «ужасным».

Гарантии были даны главой болгарского министерства энергетики Жечо Станковым в рамках телефонного разговора, инициированного Будапештом после слов премьер-министра Болгарии Росена Желязкова о якобы отказе от транзита российского газа.

Желязков сделал это заявление в этот же день на Генассамблее (ГА) ООН. Он отметил, что к 2028 году Болгария, как часть ЕС, присоединится к решению альянса и якобы полностью откажется от российских поставок к обозначенному периоду.

