Баланс сил: как изменился популярный в России кроссовер

Всего за пять лет присутствия на российском рынке «семерка» Tiggo от Chery переживает третий рестайлинг, не считая мелких обновлений. Есть ли у популярного в России кроссовера изменения, помимо новой внешности и упрощенного имени, разбирались «Известия».

L не значит Long

Больше никаких громоздких названий в стиле смартфонов, теперь среднеразмерный хит от Chery называется Tiggo 7L. Шильдиков Pro Max, растянутых на треть ширины пятой двери, уже нет. Позвольте, ведь L в названии значит Long? Ведь именно так обозначаются «растянутые» версии автомобилей, которые так любимы на китайском рынке, взять хоть эксклюзивные для КНР модели BMW, у которых удлинена колесная база для удобства задних пассажиров.

Габариты Chery Tiggo 7L составляют 4553×1862×1696 мм, колесная база — 2670 мм, дорожный просвет — 190 мм Фото: Борис Ульзибат

С очередным рестайлингом «семерка» Tiggo действительно прибавила 40 мм от бампера до бампера, однако за счет не колесной базы (те же 2670 мм), а изменений во внешности. Новая восьмиугольная решетка и фары взяты от старшего кроссовера восьмой серии, передний бампер переработан и избавлен от хромированных элементов, а крылья — от бесполезных пластмассовых треугольников. Образ в целом стал взрослее и солиднее.

С рестайлингом у «семерки» поменялись решетка радиатора, оптика, крылья и капот Фото: Борис Ульзибат В цветовую палитру входят восемь оттенков, включая новые «технологичный серый» (на фото) и «морской синий» Фото: Борис Ульзибат Пятая дверь переработана: шильдик Chery переехал выше, площадка под госномер больше не на бампере. Кнопка открывания багажника расположена удобнее Фото: Борис Ульзибат Головная оптика светодиодная во всех комплектациях, недостатка в ее мощности нет Фото: Борис Ульзибат Задний спойлер входит и в базовую комплектацию Фото: Борис Ульзибат Адаптивный круиз-контроль работает за счет камеры у лобового стекла Фото: Борис Ульзибат Рисунок фонарей тоже изменился Фото: Борис Ульзибат

Значительно переработана и корма. Надпись с названием марки снова переехала, на этот раз с перемычки между фонарей на кузов, а площадка под госномер — с бампера на пятую дверь. Задняя оптика с «космическим» рисунком смотрится эффектно, словно ее готовили для модели более премиального бренда Exeed того же концерна. Бампер лишился бутафорских выхлопных патрубков и обрел массивные «жабры», внутри которых скрываются светоотражатели.

Сенсорным кнопкам бой

Единственная, но важная реформа в салоне «семерки» произошла с блоком «горячих» клавиш на передней панели. Они больше не сенсорные, а физические. Функциональное наполнение не изменилось, однако теперь управлять климатической системой, не переключая внимание от дороги, удобнее. В центральную заглушку на панели так и просится кнопка «аварийки», которая сейчас находится далеко позади селектора трансмиссии на центральном тоннеле. Найти ее можно, только опустив голову вниз.

Салон от Tiggo 8, который «семерка» получила с прошлогодним рестайлингом, почти не изменился Фото: Борис Ульзибат

Вставка под металл напротив переднего пассажира уступила место псевдокарбону, потолок стал черным. На этом изменения в интерьере заканчиваются. С прошлогодним рестайлингом интерьер уже сделали похожим на восьмой Tiggo: установлен изогнутый цифровой кокпит, внутри просторно, мягких материалов отделки не по классу много. В актуальности дизайн и функционал не потеряли.

Впрочем, китайцам еще есть над чем поработать. Крупный нефиксируемый селектор трансмиссии с «хрустальным» наполнением остался, что странно, учитывая тренд на крутящиеся «шайбы» или перенос управления на подрулевой рычаг. Перевод мультимедийной системы на русский язык образцовый, хотя отклик на нажатие виртуальных кнопок на экране мог бы быть и побыстрее. Диапазона регулировки водительского кресла не хватает, как и длины подушки (в дальней поездке ноги устают быстрее). Климат-контролю не всегда удается поддерживать постоянную температуру в салоне, а беспроводная зарядка перегревает смартфон.

Не взбалтывать

Chery Tiggo 7L построен на платформе T1X, как и многие другие известные россиянам модели концерна. Кроссовер по-прежнему оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. (275 Нм). Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Агрегаты одинаковы независимо от типа привода. У нас на тесте как раз полноприводная версия: у нее задние колеса подключаются через муфту BorgWarner, которая работает с преднатягом, и получают до 50% мощности по решению электроники. Внедорожные качества у автомобиля отсутствуют, но зимой во дворах или вне асфальта наличие AWD добавляет уверенности.

Важное изменение в интерьере — панель управления климатической установкой стала «клавишной» вместо сенсорной Фото: Борис Ульзибат «Хрустальный» селектор трансмиссии с изображением тигра остался Фото: Борис Ульзибат Стандартное для Chery наполнение цифровой «приборки» Фото: Борис Ульзибат На тестовом экземпляре 7L «глючил» датчик давления заднего правого колеса Фото: Борис Ульзибат В максимальной комплектации предусмотрена встроенная навигация Фото: Борис Ульзибат Картинка с камер четкая Фото: Борис Ульзибат Беспроводная зарядка для смартфона есть во всех версиях машины, кроме базовой Фото: Борис Ульзибат В козырьки встроена стильная двухрежимная подсветка Фото: Борис Ульзибат Электрорегулировками передние кресла оснащаются начиная со «средней» комплектации, а в топовой есть еще и вентиляция Фото: Борис Ульзибат На втором ряду имеется подогрев дивана и достаточно места, колени не упираются в передние сиденья Фото: Борис Ульзибат Объем багажника составляет 475 л Фото: Борис Ульзибат Со сложенными спинками — 1500 л Фото: Борис Ульзибат Под полом багажника скрывается полноразмерная запаска (в базовой комплектации докатка) Фото: Борис Ульзибат

Азартной езду на Tiggo 7L не назвать, однако тандем мотор – коробка заслуживает похвалы. Трансмиссия вовремя «щелкает» передачи и не вынуждает тужиться тихий сам по себе двигатель. В городском режиме кроссовер легко позволяет держаться в потоке, на трассе к обгонам следует готовиться заранее.

Все доработки «семерки», от внешности и салона до ходовой, разрабатывались в поисках баланса. Управляемость и работа подвески значительно улучшились. Если Tiggo 7 Pro (он же Xcite X-Cross 7 российской сборки) «клевал» на торможении, требовал подруливаний в поворотах и кренился при маневрах так, что водитель упирался щекой в боковое стекло, то 7L этих качеств лишен. Хотя, в общем-то, поведение «семь-эль» как на асфальте, так и на грунтовке, не удивляет, — по ощущениям, базовый автомобиль-кроссовер по цене до 3 млн рублей должен быть именно таким, и за несколько лет работы инженеры Chery нашли золотую середину.

Chery Tiggo 7L оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью (150 л.с.; 275 Нм) с семиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод может быть передним или полным. Допускается заправка 92-м бензином Фото: Борис Ульзибат

К работе водительских ассистентов, которыми 7L снабжен в изобилии, претензий почти нет. Адаптивный круиз-контроль останавливает кроссовер слишком резко, а иногда может на долю секунды «коснуться» тормоза, потому что «натыкается» невидимым лучом на встречную машину. С другой стороны, в сочетании с функцией удержания в полосе (а оба помощника доступны только в топовой версии) образуется «автопилот». Выбор, доверять ему или нет, остается на совести водителя.

Цена вопроса

Chery Tiggo 7L предлагается в трех уровнях оснащениях как с передним, так и с полным приводом. В первом случае цена кроссовера варьируется от 2,68 млн до 3 млн рублей. Во втором — от 2,88 млн до 3,23 млн рублей. Если у моноприводного диски только 18-дюймовые, то у AWD-версии на размер больше, а тормозные суппорты красные.

Разгон с места до «сотни» занимает 9,7–9,8 секунды в зависимости от модификации, максимальная скорость — 190–192 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — ближе к 8 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат

Диодная оптика, задние камеры и парктроники, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, все обогревы (стекла, руля, всех сидений), шесть динамиков и сдвоенные экраны по 12,3 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay — это начальная версия «семь-эль». Система кругового обзора, панорамная крыша с люком, передние парктроники, комплекс ассистентов, электрорегулировки и вентиляция передних кресел — эти и другие опции предложат за доплату.

Не исключено, что именно в таком варианте «седьмая» Tiggo закрепится на российском рынке надолго. Тем более что ее уже начали выпускать на заводе в Калужской области — пусть и под другим брендом и с другим названием.