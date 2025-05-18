Реклама
Прямой эфир
Общество
Гитарист «Эпидемии» Мелисов назвал Иванова одним из лучших клавишников в России
Мир
Захарова усомнилась в искренности обещаний Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву
Происшествия
В Курской области при ударе ВСУ загорелась кровля недостроенной школы
Мир
Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении дня тишины
Мир
Заместитель Фицо сообщил о ранее неизвестной операции премьера после покушения
Общество
Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Кабанов
Мир
Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу
Мир
FT сообщила о попытках Мерца уладить конфликт между Макроном и Мелони из-за Украины
Общество
СК РФ возбудил дело после ранения жительницы Курской области при атаке ВСУ
Мир
Дуров сообщил о просьбе страны ЕС блокировать каналы румынских консерваторов
Мир
СМИ указали на важность помощи США Киеву в конфликте на Украине
Мир
Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате
Мир
Евродепутат от Румынии заявила о нарушениях закона на выборах в стране
Мир
На Украине подростки повредили памятник биологу Мичурину в Полтавской области
Спорт
Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии IFFHS
Мир
В ЦАХАЛ заявили о начале масштабной наземной операции в секторе Газа
Мир
Президент Ирана указал на намеренное столкновение Западом стран Ближнего Востока

Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении дня тишины

0
EN
Фото: TASS/ROBERT GHEMENT
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кандидат на пост президента Румынии от партии «Альянс за единство румын» (AUR) Джордже Симион обвинил своего соперника примара (мэра) Бухареста Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования. Об этом 18 мая заявил Симион на брифинге в румынской столице.

«Вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях — в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину», — отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Симиона, он будет соблюдать закон и не делать заявлений для румынской прессы до закрытия избирательных участков.

Политик подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, «нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию».

На второй план: кто победит на президентских выборах в Румынии и Польше
На исход голосования могут повлиять вопросы, связанные с Россией, Украиной и НАТО

Ранее в этот день в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. На территории страны функционируют 18 979 избирательных участков. Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, голосуют на протяжении трех дней.

Позднее румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста Симиона и фаворита отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлина Джорджеску. Сообщается, что политики хотели сделать заявления, но полиция сопроводила их на улицу. Симион и Джорджеску пришли на избирательные участки в сопровождении десятков сторонников.

Евродепутат от Румынии, лидер оппозиционной партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ, которой запретили баллотироваться на высшую должность в стране, заявила, что результаты первого тура выборов президента в Румынии противоречат закону, так как сам избирательный процесс проходит несогласованно с Конституцией страны. Как отметила Шошоакэ, к участию были допущены только кандидаты, которые «принадлежат к этой системе».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025