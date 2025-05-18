Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении дня тишины

Кандидат на пост президента Румынии от партии «Альянс за единство румын» (AUR) Джордже Симион обвинил своего соперника примара (мэра) Бухареста Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования. Об этом 18 мая заявил Симион на брифинге в румынской столице.

«Вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях — в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину», — отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Симиона, он будет соблюдать закон и не делать заявлений для румынской прессы до закрытия избирательных участков.

Политик подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, «нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию».

Ранее в этот день в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. На территории страны функционируют 18 979 избирательных участков. Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, голосуют на протяжении трех дней.

Позднее румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста Симиона и фаворита отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлина Джорджеску. Сообщается, что политики хотели сделать заявления, но полиция сопроводила их на улицу. Симион и Джорджеску пришли на избирательные участки в сопровождении десятков сторонников.

Евродепутат от Румынии, лидер оппозиционной партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ, которой запретили баллотироваться на высшую должность в стране, заявила, что результаты первого тура выборов президента в Румынии противоречат закону, так как сам избирательный процесс проходит несогласованно с Конституцией страны. Как отметила Шошоакэ, к участию были допущены только кандидаты, которые «принадлежат к этой системе».