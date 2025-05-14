На второй план: кто победит на президентских выборах в Румынии и Польше

В воскресенье, 18 мая, в Румынии пройдет второй тур президентских выборов, а в Польше стартует первый. Один из вопросов, который может определить исход выборов, — это отношение к Украине и ее дальнейшая поддержка. Подробности — в материале «Известий».

Выборы в Польше: главные кандидаты, за что выступают

В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдет первый тур президентских выборов. Второй раунд голосования при необходимости назначат на 1 июня. Фаворитом президентской гонки, согласно опросам, является действующий мэр Варшавы и кандидат от правящей «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский. Он может рассчитывать на 32,2% голосов. В случае победы обещает заняться трансформацией энергетической сферы, которая, как он подчеркнул, должна быть осуществлена за счет компаний, а не только обычных налогоплательщиков. Выступает за увеличение оборонных расходов Европы, а в отношении России занимает жесткую позицию. Ташковский, в частности, выражал готовность убедить страны Европы тратить минимум 3% ВВП на оборону для усиления возможностей в рамках НАТО, «чтобы эффективно сдерживать Россию».

Фото: TASS/Zuma

Его главным оппонентом выступает беспартийный кандидат от коалиции «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, с 2021 года занимающий пост главы Института национальной памяти. По опросам, за него готовы проголосовать 22,7% граждан Польши. Он активно критикует бюрократию Брюсселя, а также роль ФРГ в Европейском союзе (ЕС). Не раз выступал с предложением разорвать дипотношения с Россией и ответственен за уничтожение большого числа советских памятников на территории Польши.

На третьем месте с поддержкой в 13,5% избирателей расположился Славомир Ментцен, выступающий за радикальные рыночные подходы в экономике, против европейской повестки и вовлечения Варшавы в поддержку киевского режима, но за укрепление НАТО.

Как рассказал «Известиям» эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, скорее всего, в Польше для определения победителя потребуется второй тур. В ходе первого, по его мнению, ни один из кандидатов не сможет заручиться достаточным числом голосов, однако по результатам голосования 1 июня президентом, с большой долей вероятности, будет избран Тшасковский.

Фото: TASS/Zuma

С тем, что второй тур неизбежен, согласна старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Мария Павлова. Она также отметила, что это традиционный сценарий для Польши, а во второй тур пройдут Тшасковский и Навроцкий.

Выборы президента в Польше: антиукраинские настроения, кто победит

Согласно последним данным, на фоне предстоящих выборов в Польше усиливаются антиукраинские настроения, в частности в отношении украинских беженцев на территории страны. Из-за этого соответственную риторику начали использовать кандидаты в президенты с целью заручиться поддержкой избирателей.

— Украинская карта сейчас, безусловно, популярна для привлечения к себе избирателей. На самом деле она появилась еще летом 2023 года. Партии активно использовали ее в период подготовки к парламентским выборам осенью 2023 года. Тогда в основном на ней смогла заработать очки действующая правительственная коалиция во главе с партией Туска «Гражданская платформа», которая обвиняла предыдущее правительство «Право и справедливости» в том, что, несмотря на беспрецедентную помощь Киеву, прием украинских беженцев, прекрасное отношение к ним поляков, «Право и справедливость» не смогла добиться от Киева никаких уступок на историческом треке, — рассказывает Мария Павлова.

Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Она также добавляет, что, по данным соцопросов, эту тему используют все три главных кандидата, но по-разному: Навроцкий сильно критикует Киев за двуличную позицию и неблагодарность за помощь, которую оказали поляки; Тшасковский делает ставку на экономические проблемы; Ментцен выступает за полное прекращение поддержки Украины со стороны Польши, а также за отмену пособий беженцам.

— Кризис в польско-украинских отношениях разразился еще в 2023 году из-за вопроса о поставках украинской сельхозпродукции в ЕС, которая очень сильно ударила по польским аграриям. Тшасковский критикует с этой стороны и пытается защитить польских фермеров от нечестной конкуренции, — отмечает Мария Павлова.

Дмитрий Офицеров-Бельский же отмечает, что не стоит преувеличивать влияние украинского фактора. Он указывает на то, что в социальной и экономической жизни Польши украинские беженцы очень заметны, но называть их просто беженцами не совсем верно. Связано это с тем, что многие из них уже прочно осели там и вносят весомую лепту в ВВП страны. Другим важным фактором, по мнению эксперта, является самый низкий уровень рождаемости в стране за всю ее историю.

— Каким-то образом потерю населения нужно компенсировать, в том числе внешней миграцией, поэтому лучше, если это будут украинцы, а не выходцы с Ближнего Востока или Африки, которых Польша отказывается принимать уже много лет, и из-за чего имеет серьезные проблемы с европейской бюрократией, — указывает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: TASS/Marin Ludovic/Pool/ABACA

Если брать во внимание именно президентские выборы в Польше, то украинский вопрос не является ни первостепенным, ни даже второстепенным. Главный вопрос в Польше заключается в том, давать или нет Дональду Туску возможность полностью концентрировать власть в своих руках. В частности, люди не хотят повторение истории, когда вся власть (и президентское кресло, и парламент) находилась в руках коалиции «Право и справедливость».

— Излишняя концентрация власти в одних руках приводит к многочисленным злоупотреблениям и угрозе демократии. Многие поляки рассуждают, что не стоит голосовать за Тшасковского только по этой причине. С другой стороны, альтернативы ему нет, — указывает эксперт.

Говорить же об изменениях в политике Польши в отношении Украины и России можно в зависимости от того, как пройдут переговоры относительно мирного урегулирования в Стамбуле 15 мая. Если же «Гражданской платформе» удастся получить однопартийного президента в лице Тшасковского, то будет наблюдаться проевропейский курс.

Второй тур выборов в Румынии: кто победит

В ближайшее воскресенье также завершится скандальная история президентских выборов в Румынии, которая берет свое начало еще в ноябре 2024 года. Первый тур выборов 2025 года состоялся 4 мая, во второй раунд вошли 38-летний и малоизвестный правый политик, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Он смог заручиться поддержкой почти 41% граждан. Известен критикой ЕС и военной помощи Украины.

Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

На втором месте — 55-летний действующий мэр Бухареста Никишор Дан, набравший почти 21% голосов. Он считается противником России и сторонником евроинтеграции.

Несмотря на это, как отметил Дмитрий Офицеров-Бельский, все кандидаты в Румынии выступают против России.

Немаловажным стало и то, что меньше, чем за неделю до второго тура, рейтинги популярности Симиона и Дана неожиданно сравнялись.

— Уверенно могу сказать, что мандат на любые подтасовки, которые могут быть от ЕС, у нынешнего румынского руководства есть. Поэтому они сделают всё, что угодно, нарисуют любые цифры. Никакой речи о практической демократии там и близко нет, — считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Если говорить о возможных переменах в политике нового президента, эксперт отмечает, что ничего не изменится. В частности, по его мнению, во втором туре победу одержит именно Дан.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki