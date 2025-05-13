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Прекрасный пост: Россия обсудит с Гросси выборы нового генсека ООН

Поддержит ли Москва кандидатуру главы МАГАТЭ и кто еще претендует на должность руководителя всемирной организации
Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Выборы Генерального секретаря ООН могут стать одной из тем на следующих переговорах представителей России с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом «Известиям» заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. О готовности стать следующим генсеком Организации Объединенных наций руководитель МАГАТЭ сообщил в начале апреля. Шансы, что РФ может поддержать кандидатуру Гросси, высока, считают в экспертном сообществе. Впрочем, Москва пока официально не раскрывала планы по этому вопросу. Кроме того, не исключено, что следующим руководителем всемирной организации может стать женщина.

Представители РФ встретятся с Рафаэлем Гросси

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил в разговоре с «Известиями», что российская сторона намерена провести «серьезный разговор» с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, Россия предложит главе организации Рафаэлю Гросси устроить в июне официальную межведомственную консультацию. Одной из тем переговоров могут стать и выборы Генерального секретаря ООН, которые состоятся в 2026 году.

— Мы сейчас начинаем с неким интересом следить за ситуацией, связанной с выборами генсекретаря ООН. Это тоже, видимо, может стать одной из тем наших разговоров, — сообщил он.

О готовности баллотироваться на пост генсека всемирной организации Рафаэль Гросси заявил в начале апреля. «Я рассматриваю это очень серьезно», — сказал он, добавив, что для него было бы честью, если бы его родная Аргентина выдвинула его в качестве кандидата. Власти страны пока никак не комментировали инициативу руководителя МАГАТЭ.

Новоизбранный генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ. 2019 год

Новоизбранный генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ. 2019 год

Фото: TASS/AP/Ronald Zak

64-летний Рафаэль Гросси — международный чиновник и дипломат с большим опытом. Аргентинец возглавляет МАГАТЭ с 2019 года. До избрания на пост гендиректора организации в 2000-е он был начальником канцелярии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Перед этим он занимал различные должности в МИД Аргентины, в том числе был главой дипломатической миссии в Бельгии и Люксембурге, а также представителем Аргентины при НАТО. В структурах МИД он начал работать в 1985 году.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

После начала российской спецоперации на Украине Рафаэль Гросси вел напряженные переговоры с представителями конфликтующих сторон о ядерной безопасности — особенно на фоне систематических обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Без преувеличения можно сказать, что глава МАГАТЭ смог заслужить доверие как на Западе и на Украине, так и в России. Он несколько раз поводил личные встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк допускает, что РФ Москва могла бы поддержать кандидатуру Рафаэля Гросси.

— Выборы генсека ООН — сложный процесс. Слишком много интересов вовлечено. Да, выходец из сильно недопредставленного региона имеет много шансов при прочих равных [условиях]. Но и Восточная Европа, кстати, тоже недопредставлена. Думаю, что выборы будут сложными, — сказал он в разговоре с «Известиями».

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН

Фото: TASS/AP/Seth Wenig

В начале мая первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России сейчас нет каких-либо преференций в части кандидатуры нового генсека всемирной организации. Он отметил, что базовый подход Москвы к этому вопросу состоит в том, что им должен быть кандидат, «нацеленный на соблюдение Устава ООН и готовый вести себя равноудалено и давать соответствующие инструкции своим подчиненным».

— Все остальные вопросы, включая пол будущего кандидата, для нас вторичны. Ориентируемся при этом на неформальную договоренность, что на этих выборах предпочтение будут иметь кандидаты из Латинской Америки, однако и это не является догмой, — заявил он.

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Кто может стать новым генсеком ООН

Согласно Уставу ООН, генсека назначает на пост Генеральная Ассамблея (ГА) по рекомендации Совета Безопасности. В 2015 году ГА приняла резолюцию, которая установила новый процесс выбора и назначения генерального секретаря. Кандидатам на пост генсека ООН было предложено представить свое видение будущего организации, они также смогли принять участие в неформальных диалогах со всей Генеральной Ассамблеей. Встречи открыто демонстрировались на публику, чего ранее не происходило. Именно по этой процедуре был избран нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш. Срок его полномочий истекает 31 декабря 2026 года.

Генеральный секретарь ООН — это всегда компромиссная фигура, которая обязана учитывать мнение не только влиятельных членов Совбеза, но и 193 стран — членов ГА, которые в последние годы набирают большой вес благодаря голосу стран Глобального Юга.

Генеральная ассамблея ООН
Фото: TASS/Zuma

Кроме того, исторически сложилась географическая ротация, поэтому представляется вероятным, что следующим руководителем ООН станет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил «Известиям» бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. К слову, последним представителем Латинской Америки на посту генсека ООН был уроженец Перу Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший эту должность в 1982–1991 годах.

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— Группа латиноамериканских стран должна представить своего кандидата. При этом остается неясным, кого они выдвинут, — там наверняка найдутся какие-либо министры иностранных дел, которые также захотят предложить свою кандидатуру, — сказал эксперт. — В Латинской Америке всегда много желающих. В латиноамериканской группе основную роль играет Бразилия как самая крупная страна. Заинтересованность может проявить и Мексика.

Здание штаб-квартиры ООН
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Также не исключено, что следующим Генеральным секретарем может стать женщина. Осенью 2023 года телеканал CNN сообщал, что фаворитом среди претендентов на пост нового руководителя всемирной организации станет премьер-министр Барбадоса Миа Моттли. Она известна, в частности, тем, что активно выступает за борьбу с изменением климата. Кроме того, в 2022 году она запустила «Бриджтаунскую инициативу» — план действий, направленный на реформирование международной финансовой системы с целью более эффективного оказания помощи развивающимся странам.

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