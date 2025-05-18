В Румынии полиция вывела с избирательного участка Симиона и Джорджеску

Румынская полиция вывела с избирательного участка в пригороде Бухареста кандидата в президенты Румынии, лидера «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлина Джорджеску. Об этом 18 мая сообщила газета Adevarul.

«Они (политики. — Ред.) хотели сделать заявления [для прессы] на избирательном участке, но полиция сопроводила их на улицу, объяснив, что внутри они не могут этого сделать», — говорится в материале.

По информации издания, Симион и Джорджеску пришли на избирательные участки в сопровождении десятков сторонников.

«Я голосовал за румынскую семью, в которой слова «мать» и «отец» святы, за нашу страну, которая нуждается в любви, исцелении и примирении», — заявил Джорджеску после выхода из помещения.

18 мая в Румынии начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. На территории страны функционирует более 18 тыс. избирательных участков.

4 мая стало известно о лидерстве главы оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования.