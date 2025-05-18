В Румынии начался второй тур президентских выборов

В Румынии в воскресенье, 18 мая, начался второй тур президентских выборов. Об этом сообщает газета Adevărul со ссылкой на избирком.

Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. На территории страны функционируют 18 979 избирательных участков.

Граждане Румынии, проживающие за пределами страны, голосуют на протяжении трех дней. Первый избирательный участок открылся в Новой Зеландии 15 мая в 22:00 по румынскому времени (совпадает с мск).

По данным на 07:30 мск, проголосовали 218 115 избирателей (1,21%).

4 мая стало известно о лидерстве главы оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования.