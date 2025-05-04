Оппозиционер Симион стал лидером в первом туре президентских выборов в Румынии
Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион лидирует на первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов. Об этом в воскресенье, 4 мая, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета половины голосов.
По данным ЦИК, второе место занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 22,53% голосов. За ним мэр Бухареста Никушор Дан с 15,75%, четверку лидеров замыкает экс-премьер Виктор Понта с 14,75% голосов.
Второй тур состоится 18 мая.
15 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Румынии к участию в президентских выборах допустили Симиона.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря.