СМИ сообщили о допуске лидера «Альянса за объединение румын» к выборам президента

В Румынии к участию в президентских выборах допустили лидера крупнейшей крайне правой партии страны «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, сообщает 15 марта агентство Bloomberg.

«38-летний Симион в последнюю минуту принял решение присоединиться к повторным президентским выборам 4 мая после того, как избирательная комиссия исключила [возможность участия в выборах] Кэлина Джорджеску», — говорится в материале.

Всего за несколько дней сторонники партии «Альянс за объединение румын» собрали 600 тыс. подписей при необходимых 200 тыс.

В этот же день Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии не допустило лидера партии S.O.S.Romania, сенатора румынского парламента Диану Шошоакэ до участия в повторных президентских выборах.

Избирательный орган 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.

Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы. Сам оппозиционер назвал этот шаг ударом по демократии.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.