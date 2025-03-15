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Лидера партии S.O.S.Romania Шошоакэ не допустили до выборов президента

Adevarul: ЦИБ Румынии не допустило Диану Шошоакэ до выборов президента
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
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Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии не допустило лидера партии S.O.S.Romania, сенатора румынского парламента Диану Шошоакэ до участия в повторных президентских выборах в мае. Об этом 15 марта сообщила местная газета Adevarul.

«За выдвижение кандидатуры проголосовали только три члена ЦИБ, 10 членов проголосовали против, отклонив кандидатуру. Теперь ее единственный шанс — оспорить решение ЦИБ в Конституционном суде», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что избирательная комиссия отклонила кандидатуру Шошоакэ с той же мотивировкой, что и Конституционный суд Румынии в октябре 2024 года. Тогда политику запретили участвовать в декабрьских выборах из-за того, что она якобы отрицает ценности, заложенные в конституции страны.

«Блестящие результаты достигаются <...> непростыми путями», — отреагировала Шошоакэ на решение ЦИБ в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

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9 марта избирательный орган отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.

Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы. Сам оппозиционер назвал этот шаг ударом по демократии.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

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